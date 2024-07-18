Глава ведомства затребовал доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении жительницы Тверской области

В средствах массовой информации сообщается, что уроженец иностранного государства угрожал жительнице деревни Бортниково Тверской области расправой ввиду того, что женщина сделала замечание относительно поведения его ребенка на детской площадке.
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