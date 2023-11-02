Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Сику то там Вам,таки,налимонят...,не сомневайтесь.ЦАХАЛ заявил об у...
  • Александр Ткаченко
    Экономику России на колени а сами раком.Лидер французской...
  • Георгий Михалев
    От террористической организации хезбола, судьба мира не зависит.Судьба мира сейча...

Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе

Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа, напомнил о моральных и правовых обязательствах по защите гражданских лиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх