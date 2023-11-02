Борреля потрясло число жертв ударов по лагерю беженцев в Газе

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв ударов Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебалия в секторе Газа, напомнил о моральных и правовых обязательствах по защите гражданских лиц.