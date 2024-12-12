Как японцы собирались эксплуатировать корейские приливы Японские руки загребущие тянулись к эксплуатации энергии корейских приливовВ Южной Корее теперь самая мощная приливная электростанция в мире.
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Как японцы собирались эксплуатировать корейские приливы Японские руки загребущие тянулись к эксплуатации энергии корейских приливовВ Южной Корее теперь самая мощная приливная электростанция в мире.
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