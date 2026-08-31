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Мутация мошеннических схем в России: «безопасные счета» заменены на «инкассаторов»

Мутация мошеннических схем в России: «безопасные счета» заменены на «инкассаторов»

Всплеск мошеннических атак с участием курьеров зафиксирован в первом полугодии текущего года. Сценарий прежний — жертву запугивают и убеждают срочно «спасать» деньги.

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