Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран взломал сеть безопасности Моссада

Иран взломал сеть безопасности Моссада

В ходе операции были выявлены шпионы и люди, связанные с Моссадом, в 28 странах мира, на трёх континентах Азии, Африки и Европы.

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Комментарии
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Samarium
Иран не Россия.... После того, как их выпотрошат, шпионам жить останется недолго....И это очень правильно, что нет соплежуйства....
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17 час.
ИА
Ирина Александровна
Рада за иранцев и за Россию: наши новые союзники умеют работать.
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17 час.
igor laptev
чё сказать вперёд Раиси
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16 час.

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