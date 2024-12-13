На Украине сообщили о начале массированного ракетного удара

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На Украине начался массированный ракетный удар. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.