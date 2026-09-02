Руслан Стефанчук объявил воздушную тревогу в Раде Киева

Заседание Верховной рады в Киеве прервали из-за воздушной тревоги. Руслан Стефанчук призвал депутатов укрыться в подвалах и опробовать новую систему голосования с QR-кодом.
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