Площадка в «Алабушеве» стала центром размещения новых фармкомпаний — Собянин

Лекарства, медицинскую технику и изделия производят больше 300 московских компаний В столице активно развивается фармацевтическая промышленность на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
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