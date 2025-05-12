НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Рафинья считает, что недостоин MVP класико: «Мог забить «Реалу» больше двух голов и сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго… Педри – лучший в каждом матче»

Рафинья считает, что недостоин MVP класико: «Мог забить «Реалу» больше двух голов и сыграл хуже, чем Ферран, Кубарси, Иньиго… Педри – лучший в каждом матче»

Вингер «Барселоны» забил два гола в класико в рамках Ла Лиги, в том числе победный. «Я бы отдал награду другим игрокам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх