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Регионы России

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В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявлен режим угрозы атаки беспилотников

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявлен режим угрозы атаки беспилотников

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) впервые объявлен режим «Угроза атаки беспилотника». Информация поступила из Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) утром 9 сентября 2026 года.

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