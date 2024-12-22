❗️Северокорейские M1989 Koksan и нечто внешне похожее на пусковые установки баллистических ракет, едущие где-то по России.
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❗️Северокорейские M1989 Koksan и нечто внешне похожее на пусковые установки баллистических ракет, едущие где-то по России.
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