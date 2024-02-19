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Закон, порядок, государство

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Подразделения БпЛА ВДВ выявляют плавсредства противника на правом берегу Днепра

Подразделения БпЛА ВДВ выявляют плавсредства противника на правом берегу Днепра

Разведывательный беспилотник «Zala» преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки и обнаружил приоритетные для уничтожения цели – лодки ВСУ с личным составом.

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