СК Приморья взялся за бизнесмена, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

Во Владивостоке установлена личность одного из членов организованной преступной группы, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком на улице Сабанеева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
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