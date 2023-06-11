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Рогозин: потеряв почти бригаду убитыми в Запорожской области, ВСУ начали применять тактику ночных атак небольшими группами пехоты

Рогозин: потеряв почти бригаду убитыми в Запорожской области, ВСУ начали применять тактику ночных атак небольшими группами пехоты

Потеряв почти бригаду убитыми на территории Запорожской области, Вооруженные силы Украины начали применять тактику ночных атак небольшими группами пехоты.

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