Утром 24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАС

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Договоренности предусматривают прекращение боевых действий в секторе Газа на четыре дня и освобождение заложников обеими сторонами конфликта.
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