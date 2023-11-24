Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Не знаю кто такая Скочиленко и знать не хочу, после того как двести ВРАЧЕЙ выступили в ее защиту, т.к. она имеет ряд ...В СПЧ назвали сме...
  • Андрей Шишинов
    исполнится 18, призовут в армию бывшей украины, 2 недели на обучение и на ЛБС и по статистике через двое суток погибн...Вывезенный из Мар...
  • Игорь Овчаренко
    Если продолжать водить МУ-МУ и не уничтожать все пути поставки  забугорной допомоги,то  может продлиться   лет на дес...The Economist: на...

Утром 24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАС

Утром 24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАС

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Договоренности предусматривают прекращение боевых действий в секторе Газа на четыре дня и освобождение заложников обеими сторонами конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх