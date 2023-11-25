ХАМАС сообщил о передаче 13 израильтян и 7 иностранцев Красному Кресту

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которая представляет боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС, передала Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранцев в рамках сделки по обмену пленниками с Израилем.
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