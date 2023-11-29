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Как строят дороги в Китае: за час здесь укладывают до 750 метров нового полотна

Всего 50 лет назад Китай находился в числе отсталых стран по количеству дорог с твердым покрытием. Теперь же на опыт КНР ориентируются даже в Германии, где не успевают строить знаменитые автобаны с таким же темпом.

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Комментарии
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ЮР
Юрий Р
Вот бы у нас так ???
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9 час.
Н
Наталья
У нас так не будет... деньги разворуют еще на стадии выделения...и никого не накажут... а без денег какой прогресс?? Даже слово это не произносится власть имущими!! У них на это желания и мозгов нет!!
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5 час.

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