Сила в правде
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Сила в правде

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Время X: НАТО пугает войной с Россией. Почему именно в 2027 году?

Время X: НАТО пугает войной с Россией. Почему именно в 2027 году?

Американские эксперты назвали время Х возможного столкновения России и Запада. Это 2027 год. Почему НАТО пугает жителей западных стран войной с Россией и почему именно в 2027 году? Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко объяснил: все "алармистские прогнозы" - это "выжимание денег из налогоплательщиков".

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