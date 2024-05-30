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Царьград

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Рогозин показал пролёт беспилотников ВСУ над Азовским морем

Рогозин показал пролёт беспилотников ВСУ над Азовским морем

Они шли двумя небольшими группами, но были обнаружены наблюдательным постом.В ночь на 29 мая боевики ВСУ предприняли очередную попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами.

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