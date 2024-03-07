Появление опытного образца самолета Ил-212 ожидается к 2026 году

Ан-72 Ранее уже сообщалось, что в России отказались от дальнейшей разработки «транспортника» Ил-112В и переключились на создание другого легкого транспортного самолета — Ил-212, а теперь стали известны первые подробности.
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