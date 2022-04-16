В Чите присоединились к музыкальному телемарафону «Za мир без нацизма»

В Чите присоединились к музыкальному телемарафону «Za мир без нацизма»

В течение двух часов на площади звучали песни о России, современной российской армии, Великой Отечественной войне.

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