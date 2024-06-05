РЕН ТВ собирает средства для помощи маленькому Егору с лейкозом

worldvita.ru Увидеть вместо больничных стен бескрайнее море и настоящих акул сегодня мечтает Егор. Беззаботное детство для мальчика неожиданно оборвалось полгода назад, именно тогда врачи диагностировали тяжелое заболевание.
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