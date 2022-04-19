Berg PRESS

561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Кто это предложение услышит?Россия может оста...
  • W357 Ц753W357
    Если Сшп проиграют а они проиграют то они лишатся своей гегемонии в мире , поэтому они пойдут на любые провокации .Закусив удила
  • Meerflieger
    Герман, а в поиске фотку Ту-22М3 слабО было запустить?Срок ультиматума ...

Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

Сложности с доступом к полупроводниковым компонентам сейчас не позволяют Rivian выпускать электромобили на заводе в Иллинойсе в запланированных количествах, и глава компании утверждает, что текущий кризис является лишь бледной тенью будущих проблем с доступностью тяговых аккумуляторов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх