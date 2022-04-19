Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов

Сложности с доступом к полупроводниковым компонентам сейчас не позволяют Rivian выпускать электромобили на заводе в Иллинойсе в запланированных количествах, и глава компании утверждает, что текущий кризис является лишь бледной тенью будущих проблем с доступностью тяговых аккумуляторов.