Дайджест дня: гоночный Hilux Champ, бронированный Suburban и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Появившийся год назад грузовичок Toyota Hilux Champ изначально задумывался как максимально дешевый и универсальный транспорт, но на малой родине в Таиланде ему придумали новое неожиданное амплуа.