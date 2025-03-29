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Царьград

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Авиалайнер Delta и самолеты ВВС США едва избежали столкновения в Вашингтоне

Авиалайнер Delta и самолеты ВВС США едва избежали столкновения в Вашингтоне

В районе вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана произошел инцидент: авиалайнер Delta почти столкнулся с самолётами ВВС США.

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