Районный будни
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Районный будни

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За убийство туристическим ножом на Ташкентской пожилой москвич получил восемь лет

Кузьминский районный суд вынес обвинительный приговор 66-летнему жителю столицы по делу об убийстве на юго-востоке Москвы.

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