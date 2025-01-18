Автоэксперт Виноградов перечислил назвал шесть минусов китайского седана Changan Eado Plus

Автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о минусах седана Changan Eado Plus. "Проблемы связаны с системой впрыска топлива двигателя - образование нагара на клапанах, чувствительность к маслу (рекомендуется 0W-20).
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