Телеведущая NBC News утверждает, что Трамп «зол» и «раздражён» на Путина

Ведущая NBC News Кристен Уэлкер утверждает, что «всего несколько часов назад президент Трамп позвонил» ей, чтобы сказать, что он «зол» на президента России Владимира Путина, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.
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