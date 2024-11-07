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Согласится ли Путин на частичную капитуляцию Украины? Американское издание считает план Трампа «блефом»

Согласится ли Путин на частичную капитуляцию Украины? Американское издание считает план Трампа «блефом»

Заключительный фрагмент большой публикации Foreign Affairs под заголовком «Как Дональд Трамп изменит мир», перевод которой уже частично публиковал «ПолитНавигатор», касается возможного влияния перемен в Белом доме на взаимоотношения США с их союзниками и противниками.

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