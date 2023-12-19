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Хамзаев предложил заменить новогоднее потребление алкоголя прогулками

Хамзаев предложил заменить новогоднее потребление алкоголя прогулками

Провести время с семьей, найти занятие по душе, больше общаться с детьми и чаще выходить на улицу. Такие советы в преддверии новогодних праздников дал россиянам депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.

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