Хамзаев предложил заменить новогоднее потребление алкоголя прогулками

Провести время с семьей, найти занятие по душе, больше общаться с детьми и чаще выходить на улицу. Такие советы в преддверии новогодних праздников дал россиянам депутат Госдумы, лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев.