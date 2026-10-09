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Голевая передача Батракова в видеообзоре матча чемпионата Турции «Галатасарай» — «Касымпаша»

Голевая передача Батракова в видеообзоре матча чемпионата Турции «Галатасарай» — «Касымпаша»

В пятницу, 9 октября, состоялся матч 7-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» — «Касымпаша».В пятницу, 9 октября, состоялся матч 7-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» — «Касымпаша».

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