Снова белые: чем отстирать желтые от времени подушки

Если подушки со временем стали сальными и желтыми, и обычная стирка не помогает, чистоту и свежий вид им можно вернуть при помощи необычной комбинации средств: стирального порошка, средства для посудомоечной машины, борной кислоты и отбеливателя.
Если подушки со временем стали сальными и желтыми, и обычная стирка не помогает, чистоту и свежий вид им можно вернуть при помощи необычной комбинации средств: стирального порошка, средства для посудомоечной машины, борной кислоты и отбеливателя.
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