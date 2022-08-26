Власти Эфиопии призвали жителей Тыграя держаться подальше от объектов НФОТ

Действия против вооруженных сил Тыграя предпринимает правительство Эфиопии, ка против источника конфликта, поэтому просит мирных жителей на приближаться к объектам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), 26 августа сообщает агентство Fana.
Действия против вооруженных сил Тыграя предпринимает правительство Эфиопии, ка против источника конфликта, поэтому просит мирных жителей на приближаться к объектам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), 26 августа сообщает агентство Fana.
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