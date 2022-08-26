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Власти Эфиопии призвали жителей Тыграя держаться подальше от объектов НФОТ

Власти Эфиопии призвали жителей Тыграя держаться подальше от объектов НФОТ

Действия против вооруженных сил Тыграя предпринимает правительство Эфиопии, ка против источника конфликта, поэтому просит мирных жителей на приближаться к объектам «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), 26 августа сообщает агентство Fana.

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