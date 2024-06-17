«А где это все?», – дочь в лоб спросила Екатерину Климову об алиментах на детей от Петренко и актриса ответила

Екатерина Климова дала откровенное интервью своей старшей дочери – журналистке Елизавет Хорошиловой. В беседе матери с дочкой была затронута «горячая» тема, касающаяся судебных разбирательств актрисы с экс-супругом Игорем Петренко.
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