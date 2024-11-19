Чистоту сточных вод Петербурга проверит "Водоканал" за 11 млн

Петербург, как и любой мегаполис, оказывает негативное влияние на окружающую среду: «производит» тонны мусора, ТЭЦ выделяют в атмосферу вредные соединения, образуются сточные воды — результат жизнедеятельности горожан и отходы предприятий.
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