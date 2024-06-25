На какой отметке россияне прекратят покупать доллары: ответ эксперта

Барьером для покупки иностранной валюты россиянам может быть курс выше 100 рублей за доллар — однако такая психологическая отметка очень условна, заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.
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