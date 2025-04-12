Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мотоциклист не успел затормозить и снёс двух школьниц в Тюмени Девушки 16 и 17 лет хотели перебежать дорогу в неположенном месте.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мотоциклист не успел затормозить и снёс двух школьниц в Тюмени Девушки 16 и 17 лет хотели перебежать дорогу в неположенном месте.
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