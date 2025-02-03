На 79-м году жизни скончался известный предприниматель Михаил Скоблионок

Основатель отельной сети «Регина», генеральный директор ООО «ТАКПО» и ООО «Санаторий „Нехама“», бывший президент Еврейской национально-культурной автономии РТ Михаил Скоблионок скончался на 79-м году жизни.
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