Житель Московского района Петербурга оказался подпольным оружейным мастером. 🔹В его квартиру наведались сотрудники уголовно розыска.
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Житель Московского района Петербурга оказался подпольным оружейным мастером. 🔹В его квартиру наведались сотрудники уголовно розыска.