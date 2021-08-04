Спорт Уик-Энд

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«Зенит» прихлопнет «быков», но футбол непредсказуем, в нём бывает всякое…» Эксперт

«Зенит» прихлопнет «быков», но футбол непредсказуем, в нём бывает всякое…» Эксперт

Собеседник «Спорт уик-энда» – полузащитник «сине-бело-голубых» первой половины 1970-х Виктор Трембач полагает, что«Зенит» одержит победу над «Краснодаром» в 3-м туре чемпионата России по футболу.

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