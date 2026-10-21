Член Общественного совета при Минобрнауки РФ, к.э.н., доцент РГУ «Соцтех» Инна Литвиненко в программе «Мнение» прокомментировала новость о том, что партия «Альтернатива для Германии» намерена радикально реформировать Европейский союз и даже допускает выход своей страны из этого объединения.