«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа

Дональд Трамп укрепил свои шансы вернуться в кресло главы Белого дома. К такому выводу пришли журналисты сразу нескольких американских изданий, они опросили американцев сразу после окончания первых в США в этом году теледебатов.
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