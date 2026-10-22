О скрытых приоритетах нового российского бюджета RTVI рассказывает экономист Михаил ДелягинПочему автомобили в России превратились в предмет роскоши, хотя государство тратит на поддержку автопрома сотни миллиардов рублей, а к 2029 году будет тратить почти 1,8 трлн? Экономист Михаил Делягин рассказывает RTVI, почему расходы на возврат утильсбора и обслуживание госдолга станут главными статьями бюджета, обогнав даже оборону, и как к этому привела стратегия «охлаждения» экономики.
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