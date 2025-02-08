Альфред Крумин, политический обозреватель, сопредседатель Антифашистского фронта Латвии, сделав недавно такое заявление, произвел фурор.
«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
В Европе и сейчас почти все фашисты, а кто не фашисты, те не помнящие родства.
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Значит ЕВРОПА БЫЛА СОУЧАСТНИЦЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА!!!
Ответить
9 час.
Надежда Кувыкина
ну в общем-то, всем незнающим время показало
Ответить
9 час.
Свежие комментарии