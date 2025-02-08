Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

«Не надо врать, что СССР освобождал Европу от фашизма»

Альфред Крумин, политический обозреватель, сопредседатель Антифашистского фронта Латвии, сделав недавно такое заявление, произвел фурор.

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Комментарии
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Игорь Максаков
В Европе и сейчас почти все фашисты, а кто не фашисты, те не помнящие родства.
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12 час.
лл
лина любимцева
Значит      ЕВРОПА БЫЛА СОУЧАСТНИЦЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА!!!
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9 час.
Надежда Кувыкина
ну в общем-то, всем незнающим время показало
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9 час.
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