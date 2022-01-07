Ковид-фарс в Серии А, возвращение Кучерова, Латыпов не выступит в Оберхофе из-за коронавируса, «Краснодар» ищет нового тренера, пьяного Игнатьева вывели из ночного клуба и другие новости утра

Доброе утро! Пятница — это всегда прекрасно, а если она ещё и первая в году, то вдвойне. Ещё лучше эта пятница станет, если прочитать наш утренний дайджест ☀️ Латыпов пропустит этап КМ в Оберхофе, Кучеров сыграл впервые с середины октября, КНДР объявила бойкот Пекину 1.
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