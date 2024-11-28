В магазине вредная колбаса, в такси грубость, в ресторане антисанитария. Почему не проверяют наш бизнес

В прошлом году наш президент, выступая на ПМЭФ в Санкт-Петербурге, сделал следующее заявление: «Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять.
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