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Пока вы спали: помилование сына Байденом и рост числа погибших в соццентре на Алтае
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Ещё не осуждён, но уже помилован? Байден понял, что не дотянет до своего жизненного конца, вот и спешит своего избалованного отпрыска освободить от тюремного заключения.
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15 час.
Aнатолий Райков
А кому ты молился,чтобы именно тебя помиловал народ,дерьмократ дебил,либерал фашист Байден.Улыбаться там будешь.
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11 час.
Aнатолий Райков
https://vk.com/video-23712441_456286617?t=21s&ref_domain=yastatic.net
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11 час.
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