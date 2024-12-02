Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Ага, широко известна в узких кругах...Известной российс...
  • Татьяна Гусева
    Никому никакой мир там не нужен. Поэтому, и Зеленский, и Шольц обречены бежать до польской границы.Шольц обратился к...
  • Фаина ХРАПОВА
    Они же птенцы Сореса прошли все круги ада и кокаинового тоже .Поэтому в голове вместо мозгов каша.Первые шаги новог...

Пока вы спали: помилование сына Байденом и рост числа погибших в соццентре на Алтае

Пока вы спали: помилование сына Байденом и рост числа погибших в соццентре на Алтае

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Крылов
Ещё не осуждён, но уже помилован? Байден понял, что не дотянет до своего жизненного конца, вот и спешит своего избалованного отпрыска освободить от тюремного заключения.
Ответить
15 час.
Aнатолий Райков
А кому ты молился,чтобы именно тебя помиловал народ,дерьмократ дебил,либерал фашист Байден.Улыбаться там будешь.
Ответить
11 час.
Aнатолий Райков
https://vk.com/video-23712441_456286617?t=21s&amp;ref_domain=yastatic.net
ВКонтакте | ВКонтакте
vk
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх