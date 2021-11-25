Закон, порядок, государство

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В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении пермяка, причастного к незаконной вырубке леса

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Соликамскому городскому округу был установлен факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Вильвенского участкового лесничества.

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