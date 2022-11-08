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Российские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания подразделений на полигонах Республики Беларусь

Российские военнослужащие проводят мероприятия боевого слаживания подразделений на полигонах Республики Беларусь

На полигонах военнослужащие Западного военного округа выполняют стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, проходят психологическую полосу препятствий, совершенствуют навыков тактической медицины.

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