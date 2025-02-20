Центробанк: Каждый месяц дропперами становятся около 80 тыс. человек

Каждый месяц дропперами становятся порядка 80 тысяч человек, в том числе иностранцы. Об этом 20 февраля заявила зампред Банка России Ольга Полякова на форуме, посвященном кибербезопасности в финансовой сфере, передает ТАСС.
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